В понедельник, 30 сентября, в Киеве под Офисом Президента более 500 предпринимателей проводят митинг с требованием ветировать законы №1053-1 и №1073, которые они расценивают как давление на бизнес

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что предприниматели скандируют: «Вето» и приглашают Зеленского на кофе.

Как пояснили представители малого бизнеса, принятие указанных законов уничтожит их небольшой бизнес. В частности, по словам предпринимателей, эти законы предусматривают введение кассовых аппаратов даже в маленьких магазинах, а все чеки надо будет направлять в налоговую и платить с каждого чека налог, а если сумма за год будет выше 300 тысяч грн, то надо будет уже платить налоги как большой бизнес. Сейчас у малого бизнеса фиксированный налог.

В Киев приехали бизнесмены, в частности, из Одессы, Черкасс, Чернигова, Сум и других городов.

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