Трехсторонняя контактная группа на встрече в Минске 1 октября попытается со второго раза подписать формулу Штайнмайера.

Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

«Проделана большая работа. Удалось сблизить позиции сторон о форме документа, который закрепит проект формулы Штайнмайера согласованный ранее на встрече политсоветников глав государств Нормандской четверки», – сказал собеседник агентства.

По его словам, «скорее только, это будет рамочный протокол о намерениях, которые стороны обязуются выполнять». «Однако он не будет носить характера международного договора», – отметил источник.

Как сообщается, подписать документ должны представители «ДНР» и «ЛНР» на переговорах, а также представитель Украины Леонид Кучма. В качестве международных посредников документ закрепят подписями представитель России Борис Грызлов и спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

«Если документ будет подписан, Киев должен будет принять закон об особом порядке проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В день проведения выборов для этих территорий должен быть введен особый статус, но на предварительной временной основе с некоторыми ограничениями. Выборы должны проводиться под наблюдением ОБСЕ, в соответствии с принципами свободы и демократии. После того, как будет опубликован доклад БДИПЧ ОБСЕ, из которого следует, что они признаны состоявшимися, особый статус должен быть введен на постоянной основе, а затем закреплен в Конституции Украины», – сказал источник.

В то же время, сообщается, что документ не будет содержать требований о передаче Киеву контроля за участком границы с Россией до проведения выборов и закрепления в Конституции страны особого статуса Донбасса. Вопрос о размещении международной полицейской миссии ОБСЕ также рассматриваться не будет.

Издание отмечает, что подписание документа откроет путь к проведению саммита глав государств нормандского формата, а также окончательному разведению сил на пилотных участках на линии соприкосновения и обменам пленными по формуле «всех установленных на всех установленных».

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