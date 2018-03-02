Политические Сводки
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|США одобрили поставки Украине 37 комплексов Javelin
|02.03.2018 08:50
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Американская власть приняла решение продать Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму в 47 млн долларов США.
Об этом объявило в четверг управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA, Defense Security Cooperation Agency), информирует
Теперь стороны могут заключить договор.
В Пентагоне добавили, что соответствующее уведомление направлено в конгресс США. Уточняется, что решение было принято в ответ на запрос украинского правительства на покупку 37 комплексов Javelin. В военном ведомстве также заявили, что продажа Киеву комплексов Javelin защитит её суверенитет, но не изменит военный баланс в регионе.
“Предлагаемая продажа будет помогать внешней политике и национальной безопасности США путем повышения безопасности Украины. Комплексы Javelin помогут Украине создать свой долгосрочный оборонный потенциал, чтобы защитить свой суверенитет и территориальную целостность и удовлетворить свои требования в области национальной обороны. Украина не будет иметь никаких проблем с внедрением этой системы в свои вооруженные силы”, — говорится в сообщении военного агентства.
Представителям правительства США и подрядчику для реализации контракта придется посетить Украину для обучения военнослужащих ВСУ, отмечается в сообщении.
Разрешение на поставки летальной оружия Украина Белый дом издал в конце 2017 года. В частности, речь идет о противотанковые комплексы Javelin и снайперскиъ винтовках Barrett M107A1. Ранее Киев часто анонсировал быстрые поставки американского оружия.