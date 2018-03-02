Американская власть приняла решение продать Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму в 47 млн ​​долларов США.

Об этом объявило в четверг управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA, Defense Security Cooperation Agency), информирует

Теперь стороны могут заключить договор.

В Пентагоне добавили, что соответствующее уведомление направлено в конгресс США. Уточняется, что решение было принято в ответ на запрос украинского правительства на покупку 37 комплексов Javelin. В военном ведомстве также заявили, что продажа Киеву комплексов Javelin защитит её суверенитет, но не изменит военный баланс в регионе.

“Предлагаемая продажа будет помогать внешней политике и национальной безопасности США путем повышения безопасности Украины. Комплексы Javelin помогут Украине создать свой долгосрочный оборонный потенциал, чтобы защитить свой суверенитет и территориальную целостность и удовлетворить свои требования в области национальной обороны. Украина не будет иметь никаких проблем с внедрением этой системы в свои вооруженные силы”, — говорится в сообщении военного агентства.

Представителям правительства США и подрядчику для реализации контракта придется посетить Украину для обучения военнослужащих ВСУ, отмечается в сообщении.

Разрешение на поставки летальной оружия Украина Белый дом издал в конце 2017 года. В частности, речь идет о противотанковые комплексы Javelin и снайперскиъ винтовках Barrett M107A1. Ранее Киев часто анонсировал быстрые поставки американского оружия.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира