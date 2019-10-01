Соединенные Штаты Америки расширили список санкций в связи с вмешательством в выборы президента 2016 года, в котором США обвиняют Россию.

Как следует из сообщения Министерства финансов США, в список внесены граждане России Денис Кузьмин и Игорь Нестеров.

Кроме того, санкции наложены на три юридических лица, зарегистрированных на Сейшельских островах и в Чехии. Это компании Autolex Transport, Beratex Group и Linburg Industries.

Утверждается, что все они связаны с деятельностью близкого к российскому президенту бизнесмена Евгения Пригожина и «фабрики троллей».

Под санкции также попала яхта St. Vitamin Pleasure Craft и три самолета, принадлежащих этим компаниям.

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