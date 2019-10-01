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|США расширили санкции из-за вмешательства России в выборы
|01.10.2019 06:55
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Соединенные Штаты Америки расширили список санкций в связи с вмешательством в выборы президента 2016 года, в котором США обвиняют Россию.(function() })();
Как следует из сообщения Министерства финансов США, в список внесены граждане России Денис Кузьмин и Игорь Нестеров.
Кроме того, санкции наложены на три юридических лица, зарегистрированных на Сейшельских островах и в Чехии. Это компании Autolex Transport, Beratex Group и Linburg Industries.
Утверждается, что все они связаны с деятельностью близкого к российскому президенту бизнесмена Евгения Пригожина и «фабрики троллей».
Под санкции также попала яхта St. Vitamin Pleasure Craft и три самолета, принадлежащих этим компаниям.