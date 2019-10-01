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|В Конгрессе США требуют расследовать связь Клинтон с украинскими властями
|01.10.2019 07:13
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Сенаторы Чак Грассли и Рон Джонсон потребовали от министра юстиции и генпрокурора США Уильяма Барра начать расследование.(function() })();
Председатели юридического комитета и комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США Чак Грассли и Рон Джонсон потребовали от министра юстиции и генпрокурора США Уильяма Барра начать расследование в отношении связей между украинскими властями и предвыборным штабом экс-кандидата на пост американского президента от Демократической партии Хиллари Клинтон во время избирательной кампании 2016 года.
Об этом говорится в распространенном письме сенаторов, передает Politico.
«Минюст еще не проинформировал Конгресс и американскую общественность о том, начал ли он расследование связей и координации между украинским правительством и лицами, связанными с предвыборным штабом Хиллари Клинтон или Национальным комитетом Демократической партии. Не следует игнорировать попытки Украины при поддержке американской политической партии вмешаться в выборы 2016 года», – отмечается в документе.
Сенаторы попросили Барра ответить на вопрос, проводится ли соответствующее расследование, а если нет, то объяснить им причину.
В письме Грассли и Джонсон рассказали о своем «беспокойстве по поводу того, что факт помощи со стороны иностранного государства в 2016 году не был тщательно рассмотрен».
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон была соперницей Трампа на президентских выборах 2016 года.