Глава Крыма Сергей Аксенов решил отказаться от совмещения должностей. Премьером Крыма может стать Юрий Гоцанюк.

«На рассмотрение российского парламента Крыма он внес кандидатуру Юрия Гоцанюка для назначения на должность председателя правительства Крыма. Это вопрос депутаты рассмотрят на заседании 1 октября, сообщает близкое к властям Крыма издание «Крыминформ»», – говорится в сообщении.

Сейчас Гоцанюк возглавляет российское правительство Крыма в статусе исполняющего обязанности вице-премьера, этот пост он занял после переизбрания Аксенова главой Крыма 20 сентября.

8 сентября оккупационные российские власти провели в Крыму и Севастополе «выборы» депутатов крымского парламента и местных советов. Евросоюз и ряд стран признали их незаконными.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира