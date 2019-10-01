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|Аксенов отказался возглавить правительство Крыма
|01.10.2019 07:32
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Глава Крыма Сергей Аксенов решил отказаться от совмещения должностей. Премьером Крыма может стать Юрий Гоцанюк.(function() })();
«На рассмотрение российского парламента Крыма он внес кандидатуру Юрия Гоцанюка для назначения на должность председателя правительства Крыма. Это вопрос депутаты рассмотрят на заседании 1 октября, сообщает близкое к властям Крыма издание «Крыминформ»», – говорится в сообщении.
Сейчас Гоцанюк возглавляет российское правительство Крыма в статусе исполняющего обязанности вице-премьера, этот пост он занял после переизбрания Аксенова главой Крыма 20 сентября.
8 сентября оккупационные российские власти провели в Крыму и Севастополе «выборы» депутатов крымского парламента и местных советов. Евросоюз и ряд стран признали их незаконными.