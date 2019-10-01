Президент считает приоритетным направлением авиаперелеты внутри страны.

Владимир Крейденко – народный депутат Украины 9-го созыва. В парламенте уроженец Мелитополя курирует транспортную инфраструктуру, являясь одним из руководителей профильного комитета Верховной Рады. В ВР Владимир Викторович попал по списку пропрезидентской партии «Слуга народа». Мелитопольцы мало знают о своем выдающемся земляке, и «Нашему городу» удалось первым пообщаться с народным избранником. В небольшом интервью Владимир Крейденко рассказал, какие задачи лично перед ним ставит Президент Украины, о том, что он думает о происходящем в Мелитополе, и о том, как работается в парламенте, пишет издание Наш город.

— Мне 32 года, я официально не женат, последние годы плотно занимаюсь общественной деятельностью. Окончил два вуза – Киевский Международный Университет и Национальную академию государственного управления при президенте Украины. Кандидат наук по государственному управлению. Из Мелитополя я уехал еще 17-летним юношей, с тех пор регулярно приезжал в гости к родителям, которые жили на Красной Горке. Вот, приехал отметить вместе с мелитопольцами день города, разобраться, что здесь происходит, увидеть собственными глазами.

— Всю свою жизнь я веду активную общественную деятельность. С 2006 года и до самых выборов возглавлял правление всеукраинской молодежной общественной организации Совесть и Надежда Украины. Работал исполнительным директором антикоррупционной платформы Integrity UA, представлял Украину на международных молодежных форумах. В качестве делегата посетил более 30-ти стран Европы.

— Нельзя сказать, что я был далек от большой политики. Два прошлых созыва я работал на общественных началах помощником народных депутатов, в свое время основал Политическую Партию «Республиканцев», в которой и председательствовал. Работал в Министерстве информполитики, Нацкомисии по морали. Уверен, что меня может мало что удивить или стать непосильным в парламенте нового созыва. Я полон сил, надежд и энергии, чтобы отстраивать новую Украину. Как бы громко это не звучало.

— Авиация, дорожное движение и его безопасность, аммиачный, газовый и нефтяной трубопроводы. Работы хватает – не жалуюсь. Президент поставил задачу – нужно сделать так, чтобы украинцы могли без проблем летать из, например, Запорожья в Киев на самолете, как на маршрутке. Потому что железная дорога в нынешнем виде – это печальное зрелище 80% подвижного состава предприятия-монополиста изношено, и не должно эксплуатироваться. Владимир Александрович считает приоритетным направлением авиаперелеты внутри страны.

— Я поддержал команду Владимира Зеленского еще до его известного «Я йду! Ти зі мною?». Я работал в штабе будущего президента, наряду с его ближайшим окружением. Мой фронт работы – молодежь, с ней и работали. Местом в списке партии я не дорожил, сама победа Владимира Зеленского была уже достаточной наградой за труды команды. Но рад, что получилось так, как получилось.

— Город изменился, стал красивее. Люди на улицах более улыбчивые, чем в столице – там больше забот и суеты. Родной Мелитополь преображается. Надеюсь, с нашей помощью он станет еще краше.

— Активно. Путешествую, занимаюсь спортом – футболом, боксом. Недавно играли в футбол между фракциями парламента. Наша команда заняла первое место.

— Как же я вам расскажу, если сам еще не знаю (смеется). Скажу лишь, что в нашем с вами городе я буду часто, потому что проблемы Мелитополя, моей малой Родины, мне не безразличны.

— Спасибо! До свидания!

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