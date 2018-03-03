Поводом послужили оскорбления, которые кандидат от ЛДПР позволил себе в эфире дебатов на одном из российских телеканалов.

Адвокаты телеведущей и кандидата в президенты России Ксении Собчак заявили в Генпрокуратуру на кандидата в президенты от Либерально-демократической партии Владимира Жириновского. Поводом послужили оскорбления, которые кандидат от ЛДПР позволил себе в эфире дебатов на одном из российских телеканалов, сообщается на официальном сайте Собчак.

Отмечается, что 28 февраля во время дебатов Жириновский позволил себе публично в нецензурной форме оскорбить честь и достоинство Собчак.

«В частности, из уст Жириновского в адрес Собчак в присутствии других кандидатов в президенты РФ и ведущего программы прозвучали такие бранные слова. Это было слово «идиотка» – что, согласно словарю Ожегова, означает «глупый человек, тупица (бранное слово)». А также «отвратительная сука» – это словосочетание, согласно словарю Ожегова, означает «вызывающий отвращение негодяй (бранное слово)», – говорится в сообщении.

В заявлении, которое было направлено генеральному прокурору Юрию Чайке, адвокат Константин Добрынин указал, что описанные выше действия Жириновского содержат состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.61. КоАП РФ: оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в средствах массовой информации.

Ранее сегодня сообщалось, что Жириновский обругал Собчак матом во время теледебатов. В ответ Собчак облила Жириновского водой.

Напомним, Ксения Собчак выдвинулась в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива». ЦИК РФ зарегистрировал ее 6 февраля.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

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