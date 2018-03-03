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|Трамп на год продлил санкции против РФ в связи с ситуацией в Украине
|03.03.2018 08:57
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Санкционный «режим чрезвычайного положения», введенный 6 марта 2014 года, согласно указу 13660, продолжается до 6 марта 2019 года.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решением от 2 марта продлил на год действие чрезвычайного положения в сфере национальной безопасности США в связи с ситуацией в Украине.
Об этом говорится на сайте Белого дома, передает Голос Америки.
В своем письме к лидерам обеих палат Конгресса он отметил, что угрозы, которые стали основанием для введения чрезвычайного положения продолжают существовать.
В частности, между оснований такого решения является «действия и стратегии лиц, которые вредят демократическому процессу и учреждениям в Украине, угрожают миру, безопасности, стабильности и суверенитету, территориальной целостности, а также поддерживают злоупотребления активами. Основанием являются попытки России аннексировать Крым и использования силы в Украине. Это продолжает представлять нетипичную и необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», – говорится в письме за подписью президента Трампа.
В связи с этим санкционный «режим чрезвычайного положения», введенный 6 марта 2014 года, согласно указу 13660, продолжается до 6 марта 2019 года, говорится в документе.
Ранее на этой неделе США пообещали ввести новые санкции против России в ближайшие 30 дней из-за вмешательства РФ в американские выборы.