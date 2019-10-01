 Трамп в телефонном разговоре пытался давить на премьера Австралии - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Трамп в телефонном разговоре пытался давить на премьера Австралии
01.10.2019 08:27

Дональд Трамп в телефонном разговоре пытался давить на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона ради собственной политической выгоды, сообщает The New York Times.

(function() })();

«Президент Трамп подталкивал австралийского премьер-министра во время недавней телефонной беседы, чтобы тот помог генпрокурору США Уильяму Барру в сборе информации для расследования министерства юстиции. Как надеялся Трамп, это дискредитирует расследование Мюллера», – отмечает издание.

Издание напоминает, что Белый дом ограничил доступ к стенограммы телефонного разговора, что было сделано по просьбе непосредственно генпрокурора Барра.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->