Политические Сводки
- Опубликован текст формулы Штайнмайера
- Зеленский встретится с Лукашенко в Житомире
- Трамп в телефонном разговоре пытался давить на премьера Австралии
- Владимир Крейденко: «Президент поставил задачу сделать так, чтобы авиаперелеты внутри страны стали доступны для всех»
- Аксенов отказался возглавить правительство Крыма
|Зеленский встретится с Лукашенко в Житомире
|01.10.2019 11:49
|
Президенты Украины и Беларуси Владимир Зеленский и Александр Лукашенко 4 октября примут участие в работе II Форума регионов Украины и Беларуси, который пройдет в Житомире.(function() })();
Об этом во вторник, 1 октября, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Напомним, в середине июля Лукашенко принял приглашение Зеленского принять участие в этом форуме.
I Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие Лукашенко и экс-президент Украины Петр Порошенко.
Ранее Лукашенко заявил, что рассчитывает решить с новым главой Украины те вопросы, которые не удавалось решить при Порошенко.