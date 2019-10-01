Роман Бессмертный опубликовал текст формулы Штайнмайера, который, по его словам, планируют принять в ТКГ, и призывал ни в коем случае не подписывать его.

Бывший представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный заявил о недопустимости подписания формулы Штайнмайера, которая регулирует проведение выборов на Донбассе.

Бессмертный опубликовал текст формулы Штайнмайера, который, по его словам, планируют принять в ТКГ, и призывал ни в коем случае не подписывать его (ранее идентичный текст формулы выборов на Донбассе представил глава МИД Вадим Пристайко в интервью СМИ — Ред.).

«Эта бумажка готовится от имени ТКГ в Минске для глав государств Нормандского формата и подается, как так называемая „формула Штайнмайера“. Обращаю внимание всех причастных к процессу на недопустимость принятия подобного документа, а тем более подписания», — написал Бессмертный в Facebook.

На другой странице в Facebook, Беccмертный пояснил, почему категорично призывает не подписывать его представителей Украины.

«Опасность! В любом случае украинская сторона это не может подписывать в Минске! Нельзя это рассматривать и в нормандском формате. Это выборы по сценарию Кремля. Это выборы ради легитимизации „власти“ на оккупированной территории! Эта бумажка не обеспечи

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