Женщины спрашивали его о том, почему он проголосовал за некоторые законы в Раде. В ответ Тищенко позвал полицию и попросил разобраться с женщинами.

Народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко посетил акцию предпринимателей на Банковой. Там от попросил полицию защитить его от двух женщин, которые спрашивали его о голосовании в Раде и хватали за руки. Видео инцидента опубликовали пользователи в Facebook во вторник, 1 октября.

«Не держите меня за руку. Можно разобраться – вот одна женщина, вот – вторая. Можно народного депутата, пока у нас еще есть право быть народными депутатами, не толкать меня в спину и не хватать меня за руки. Вы можете разобраться?!» – возмутился он, обращаясь к сотруднику полиции.

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