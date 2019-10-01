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Разумков уходит с поста главы партии Слуга народа
01.10.2019 14:00

У спикера парламента нет времени на строительство партийных структур Слуги народа, объяснил Дмитрий Разумков.

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков действительно покинет пост главы партии Слуга народа. Об этом сказал сам спикер, сообщает РБК-Украина во вторник, 1 октября.

По словам Разумкова, недостаточно корректная ситуация, когда председатель Рады одновременно является и главой партии.

«Что касается моей позиции – это точно. Мы об этом говорили и раньше. Видимо не довольно корректно, когда председатель Верховной Рады одновременно является и главой партии. Я думаю, что будут изменения в руководстве партии. Я думаю, что будет меняться и устав партии, и вероятно, я буду занимать другую должность в партийной структуре», – отметил он.

Разумков добавил, что для эффективного развертывания партийной структуры нужно много времени, которого у него нет.

«А поскольку в следующем году будут местные выборы, это очень большой вызов. Я думаю, что на должность главы партии будет избран человек, который эффективно будет заниматься именно этим вопросом», – заявил Разумков.

Накануне первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил, что Давид Арахамия якобы написал заявление о сложении полномочий и при этом назвал его главой партии.

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