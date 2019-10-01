У спикера парламента нет времени на строительство партийных структур Слуги народа, объяснил Дмитрий Разумков.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков действительно покинет пост главы партии Слуга народа. Об этом сказал сам спикер, сообщает РБК-Украина во вторник, 1 октября.

По словам Разумкова, недостаточно корректная ситуация, когда председатель Рады одновременно является и главой партии.

«Что касается моей позиции – это точно. Мы об этом говорили и раньше. Видимо не довольно корректно, когда председатель Верховной Рады одновременно является и главой партии. Я думаю, что будут изменения в руководстве партии. Я думаю, что будет меняться и устав партии, и вероятно, я буду занимать другую должность в партийной структуре», – отметил он.

Разумков добавил, что для эффективного развертывания партийной структуры нужно много времени, которого у него нет.

«А поскольку в следующем году будут местные выборы, это очень большой вызов. Я думаю, что на должность главы партии будет избран человек, который эффективно будет заниматься именно этим вопросом», – заявил Разумков.

Накануне первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил, что Давид Арахамия якобы написал заявление о сложении полномочий и при этом назвал его главой партии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира