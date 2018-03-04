Ряд оппозиционных политических партий опубликовали заявление с осуждением зачистки палаточного городка у Верховной Рады, которая произошла утром 3 марта.

Его опубликовали такие политические партии, как «Рух новых сил» (Михаил Саакашвили), «Гражданская позиция» (Анатолий Гриценко), Европейская партия (Николай Катеринчук), «Народный контроль» (Дмитрий Добродомов), «Батькивщина» (Юлия Тимошенко), «Альтернатива» (Егор Фирсов), гражданское движение «Хвыля» (Василий Чумак).

«Мы считаем такие действия власти преступлением. Руководители силовой вертикали пытаются оправдать эту «акцию» тем, что протестующие якобы готовили захват парламента. Мы воспринимаем эти заявления как сознательную ложь. Протест, который длился с 17 октября 2017 года, оставался мирным, все провокации и насилие осуществляли исключительно представители власти. План власти прост: показать, что любой мирный протест будет дискредитирован, а его участники – наказаны», – говорится в заявлении.

Оппозиционные партии заявляют, что намерены приложить все усилия, чтобы этот план не был воплощен в жизнь.

Напомним, утром 3 марта полиция начала ликвидацию палаточного городка под Верховной Радой, который находился там с осени прошлого года. В результате возникли столкновения, по итогам которых в отделения полиции забрали 100 человек, около десяти человек получили травмы. Пострадали также семь сотрудников Национальной полиции.

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