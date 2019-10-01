Коллегия Службы безопасности Украины на заседании комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке представила концепт новой редакции закона об СБУ.
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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 1 октября.
Следствием принятия новой редакции закона должна стать «самая масштабная реформа СБУ за все время независимости», заявили у Баканова.
Сам Иван Баканов «акцентировал внимание на проблемах госбезопасности из-за агрессии России».
Как считают авторы проекта, результаты перестройки ведомства будут включать:
- отказ от несвойственных функций и предотвращения расследования преступлений, не представляющих угрозу госбезопасности;
- расширение контрразведывательного вектора работы СБУ и риск-ориентированный подход к противодействию угрозам госбезопасности;
- внедрение гибкой структуры;
- сокращение и перезагрузка кадрового состава;
- демилитаризацию;
- деполитизацию руководства СБУ и назначение председателя СБУ на срок, не совпадающий со сроком каденции президента;
- совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;
- формирование развернутой системы демократического гражданского контроля за деятельностью СБУ, что, в частности, сделает невозможным давление на бизнес;
- повышение уровня зарплаты.
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