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Баканов показал план реформирования СБУ
01.10.2019 14:18

Коллегия Службы безопасности Украины на заседании комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке представила концепт новой редакции закона об СБУ.

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 1 октября.

Следствием принятия новой редакции закона должна стать «самая масштабная реформа СБУ за все время независимости», заявили у Баканова.

Сам Иван Баканов «акцентировал внимание на проблемах госбезопасности из-за агрессии России».

Как считают авторы проекта, результаты перестройки ведомства будут включать:

  • отказ от несвойственных функций и предотвращения расследования преступлений, не представляющих угрозу госбезопасности;
  • расширение контрразведывательного вектора работы СБУ и риск-ориентированный подход к противодействию угрозам госбезопасности;
  • внедрение гибкой структуры;
  • сокращение и перезагрузка кадрового состава;
  • демилитаризацию;
  • деполитизацию руководства СБУ и назначение председателя СБУ на срок, не совпадающий со сроком каденции президента;
  • совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;
  • формирование развернутой системы демократического гражданского контроля за деятельностью СБУ, что, в частности, сделает невозможным давление на бизнес;
  • повышение уровня зарплаты.

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