Коллегия Службы безопасности Украины на заседании комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке представила концепт новой редакции закона об СБУ. (function() })(); Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 1 октября. Следствием принятия новой редакции закона должна стать «самая масштабная реформа СБУ за все время независимости», заявили у Баканова. Сам Иван Баканов «акцентировал внимание на проблемах госбезопасности из-за агрессии России». Как считают авторы проекта, результаты перестройки ведомства будут включать: отказ от несвойственных функций и предотвращения расследования преступлений, не представляющих угрозу госбезопасности;

расширение контрразведывательного вектора работы СБУ и риск-ориентированный подход к противодействию угрозам госбезопасности;

внедрение гибкой структуры;

сокращение и перезагрузка кадрового состава;

демилитаризацию;

деполитизацию руководства СБУ и назначение председателя СБУ на срок, не совпадающий со сроком каденции президента;

совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;

формирование развернутой системы демократического гражданского контроля за деятельностью СБУ, что, в частности, сделает невозможным давление на бизнес;

повышение уровня зарплаты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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