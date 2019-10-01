Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк назвал свой уход с должности личной инициативой и осознанным решением.

Об этом он рассказал изданию «Гордон».

По его словам, решение было основано на том, как сейчас формируется украинская политика. «Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи. Я предложил президенту несколько вариантов, чтобы исправить ситуацию, но к единой позиции мы не пришли. Хотя отношения у нас остались конструктивными», — сказал Данилюк. В то же время он не исключил, что продолжит помогать главе государства и консультировать его.

Кроме того, прежний секретарь СНБО подчеркнул, что многие люди, которые пришли к власти, не обладают достаточным уровнем профессионализма. «Это системная проблема, которая несет риск. Я надеюсь, что будут сделаны выводы, и президент проведет корректировку», — добавил он.

Данилюк признался, что сейчас ему поступают предложения связать свою жизнь с бизнесом. «Правда, они в основном из других стран, а мне интересно поработать в Украине. Думаю, это будет независимая платформа. На данном этапе, мне кажется, так будет правильно», — поведал прежний секретарь СНБО.

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