|Данилюк назвал причину своей отставки из СНБО
|01.10.2019 15:30
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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк назвал свой уход с должности личной инициативой и осознанным решением.(function() })();
Об этом он рассказал изданию «Гордон».
По его словам, решение было основано на том, как сейчас формируется украинская политика. «Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи. Я предложил президенту несколько вариантов, чтобы исправить ситуацию, но к единой позиции мы не пришли. Хотя отношения у нас остались конструктивными», — сказал Данилюк. В то же время он не исключил, что продолжит помогать главе государства и консультировать его.
Кроме того, прежний секретарь СНБО подчеркнул, что многие люди, которые пришли к власти, не обладают достаточным уровнем профессионализма. «Это системная проблема, которая несет риск. Я надеюсь, что будут сделаны выводы, и президент проведет корректировку», — добавил он.
Данилюк признался, что сейчас ему поступают предложения связать свою жизнь с бизнесом. «Правда, они в основном из других стран, а мне интересно поработать в Украине. Думаю, это будет независимая платформа. На данном этапе, мне кажется, так будет правильно», — поведал прежний секретарь СНБО.