Политические Сводки
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|НАБУ добралось до выигрыша Ляшко в лотерею
|04.03.2018 18:59
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Соломенский райсуд Киева предоставил доступ детективам НАБУ к документам обо всех выигрышах лидера «Радикальной партии», нардепа Олега Ляшко, который задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотерее в сумме 571 тыс. гривен.
Как сообщает «Судебный репортер«, постановление суда от 26 февраля действует в течение одного месяца.
НАБУ будет иметь доступ к документам «Украинской национальной лотереи» о выигрышах Ляшко за период с 1 января 2017 г. до 24 октября 2017 г. включительно.
Согласно письму «Украинской национальной лотереи», в течение октября 2017 года выигрыши в таких суммах не были зарегистрированы, отмечает издание.
В письме также сообщается, что информация о выигрышах (призах) в лотерею и персональные данные конкретных игроков является конфиденциальной.
Как известно, руководитель РП, нардеп Олег Ляшко задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотерее на сумму 571,045 гривен.
В представительстве УНЛ отказались комментировать выигрыши Ляшко или других игроков, заявив, что это конфиденциальная информация.