|В Минске подписали формулу Штайнмайера
|01.10.2019 17:02
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Представитель Украины в контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма подписал на заседании во вторник, 1 октября, формулу Штайнмайера.(function() })();
Об этом ТАСС со ссылкой на источники, близкие к переговорам.
«Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав нормандской четверки», – отметили они.
Ранее в Кремле заявили, что ожидают подписания формулы Штайнмайера на переговорах, которые проходят сегодня в Минске.
Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что формулу Штайнмайера на предыдущих переговорах в Минске не подписали по «техническому недоразумению».