Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение о сохранении членства России в Совете Европы.

Об этом во вторник, 1 октября, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, он полностью поддерживает сделанный законодателями выбор. «Российский народ признает европейский гуманизм, потому что он участвовал в его создании, потому что география, история и культура России в основе своей европейские», — заявил Макрон на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Президент также понадеялся, что с января 2020 года заработает механизм, обеспечивающий выполнение странами обязательств перед Советом Европы, отмечает ТАСС.

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