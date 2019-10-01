Такое мнение он высказал, комментируя встречу глав МИД России и Грузии на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 26 сентября.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Тбилиси необходимо сделать все возможное для улучшения отношений с Москвой.

По его словам, в Грузии должны осознать, что если в отношениях двух стран вероятно достичь снятия некой напряженности, грузинские власти должны работать над этим. В качестве примера он упомянул перспективу восстановления авиасообщения с Россией, указав, что это поможет «туризму, а также тысячам граждан, которые столкнулись с проблемами в определенной мобильности».

При этом Гахария отметил, что все шаги в этом направлении Тбилиси будет предпринимать с «холодным рассудком» и полностью из прагматичных соображений. Кроме того, все действия будут скоординированы с международными партнерами Тбилиси, заверил премьер.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира