В связи с убийством словацкого журналиста Яна Куцяк президент страны Андрей Киска хочет “далеко идущих последствий”.

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Киска видит два выхода из назревающего в стране политического кризиса: масштабное преобразование правительства или досрочные новые выборы.

Президент обвинил правительство в Братиславе в “превосходства власти”.

Андрей Киска заявил, что он намеренно прождал неделю, чтобы увидеть какие меры и политические решения выдвинет правительство для восстановления доверия граждан, однако до сих пор не услышал никаких предложений.

“Некоторые подали в отставку, но я не вижу никакого плана, чтобы вывести страну из этого кризиса доверия”, — подчеркнул он.

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