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|В Словакии пройдут новые выборы из-за убийства журналиста
|05.03.2018 07:09
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В связи с убийством словацкого журналиста Яна Куцяк президент страны Андрей Киска хочет “далеко идущих последствий”.
Об этом сообщает
Киска видит два выхода из назревающего в стране политического кризиса: масштабное преобразование правительства или досрочные новые выборы.
Президент обвинил правительство в Братиславе в “превосходства власти”.
Андрей Киска заявил, что он намеренно прождал неделю, чтобы увидеть какие меры и политические решения выдвинет правительство для восстановления доверия граждан, однако до сих пор не услышал никаких предложений.
“Некоторые подали в отставку, но я не вижу никакого плана, чтобы вывести страну из этого кризиса доверия”, — подчеркнул он.