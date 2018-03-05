Cогласно экзит-полов, первое место на парламенских выборах в Италии получила популистская партия “Движение пяти звезд”. Об этом сообщает “Движение пяти звезд” может получить от 29,5% до 32,5%. Партии прогнозировали победу на выборах, однако накануне выборов социологи оценивали их результат на уровне 28,6% голосов. Наилучшие шансы получить премьерский пост имеет блок, сформированный Сильвио Берлускони. Партия экс-премьера “Вперед, Италия” получает 12,5-15,5%. Столько же избирателей поддержали партию правых популистов “Лига Севера”. Вместе блок право центристов должен получить 33-36%. Это примерно соответствует предвыборным оценкам. Зато правящая Демократическая партия Италии получает 20-22%. Еще 2-4% должна получить партия “Европа+” во главе с бывшим европейским комиссаром Эммой Бонино. Суммарно блок лево центристов получит 25,5% −28,5%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика политика получить партия блок пяти звезд” Теги: политикавыборыиталия