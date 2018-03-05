Поначалу немецкие социал-демократы – срезу после выборов, на которых они получили только 20% голосов избирателей – объявляли о переходе в оппозицию.

Большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосовали за формирование «большой коалиции» с блоком Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). Об этом сообщила СДПГ на пресс-конференции в Берлине в воскресенье, 4 марта, пишет «Немецкая волна».

За политический союз во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель высказались 66,02% рядовых социал-демократов. Всего в голосовании участвовали почти 380 тысяч членов СДПГ.

В настоящее время СДПГ насчитывает более 463 тысяч членов, все они могли участвовать в голосовании по почте. Голосование началось 20 февраля и завершилось 2 марта.

Таким образом, в Германии не осталось препятствий для формирования правительственной коалиции. В начале февраля руководство блока ХДС/ХСС и СДПГ согласовали текст коалиционного договора, но лидеры социал-демократов выдвинули условие, по которому соглашение может быть подписано, только если его одобрят рядовые члены партии.

ХДС и СДПГ получат по шесть министерских портфелей. Хотя на выборах 24 сентября 2017 года социал-демократы набрали гораздо меньше голосов, чем ХДС, это стало условием для формирования «большой коалиции». Еще три министерства возглавят представители ХСС.

При этом СДПГ получит ряд ключевых министерств, таких как МИД, министерство труда и социального обеспечения и министерство финансов.

Напомним, что ХДС/ХСС выиграл выборы, но не смог создать коалицию со Свободной демократической партией и партией «Союз-90/Зеленые».

Немецкие социал-демократы срезу после выборов, на которых они получили только 20% голосов избирателей, объявили о переходе в оппозицию. Но после провала коалиционных переговоров партии Меркель со СвДП и «зелеными» согласились вступить в переговоры о возвращении в правительство.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира