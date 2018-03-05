Россия убивает невинных мирных граждан, прикрываясь фальшивыми утверждениями о проведении контртеррористической операции.

Белый дом обвинил Россию в нарушении требований резолюции Совета безопасности ООН 2401 о перемирии в Сирии, говорится в заявлении Белого дома.

«Соединенные Штаты осуждают продолжающееся военное наступление, которое режим Асада, поддерживаемый Россией и Ираном, совершает против народа Восточной Гуты», – написала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в Twitter.

В заявлении, копию которого Сандерс прикрепила к своему твиту, отмечается, что «Россия перешла к нарушению условий (резолюции) и убивает невинных мирных граждан, прикрываясь фальшивыми утверждениями о проведении контртеррористической операции».

«Россия и режим президента Сирии Башара Асада обязаны придерживаться условий резолюции СБ ООН 2401 и прекратить боевые действия в Восточной Гуте, а также обеспечить доступ в этот район гуманитарных грузов», – говорится в документе.

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