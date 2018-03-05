Политические Сводки
- Что Владимир Путин намерен делать следующие шесть лет?
- Представители Южной Кореи в ходе визита в КНДР оценят готовность Пхеньяна к диалогу с Вашингтоном
- "Оскар" за лучший фильм получила "Форма воды"
- США обвинили Россию в нарушении резолюции Совбеза ООН о перемирии в Сирии
- Социал-демократы согласились на большую коалицию с партией Меркель
|Что Владимир Путин намерен делать следующие шесть лет?
|05.03.2018 08:33
|
По словам источника в предвыборном штабе президента России Владимира Путина, ясность с предвыборными тезисами, отражающими взгляды главы государства на основу для развития страны, появится в ближайшее время
Об этом сообщает РИА «Новости».
До путинского самопереназначения две недели, но предвыборной программы «кандидата» еще в природе не существует. Мало того – нет даже «предвыборных тезисов», то есть, краткого изложения для дебилов, неспособных понять что-либо сложнее трех слов вместе. Ситуация анекдотическая, если бы не была на полном серьезе. Брезгливое презрение Путина к избирателю настолько велико, что он не в состоянии внятно сообщить ему, а что, собственно, он намерен делать все эти шесть лет помимо сидения в кресле. По всей видимости, это загадка и для самого Путина.
Есть, правда, письмо, зачитанное позавчера, но это письмо было не к народу, а к внешним путинским врагам, покусившимся на святое – награбленное у страны и народа. Не избирателю же Путин позавчера грозил испепелением.
Вместо программы или хотя бы ее тезисов – митинг в Лужниках, где можно бодро выкрикнуть согнанной массовке что-то в микрофон, а там – сами что-нибудь придумаете, не маленькие.