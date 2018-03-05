По словам источника в предвыборном штабе президента России Владимира Путина, ясность с предвыборными тезисами, отражающими взгляды главы государства на основу для развития страны, появится в ближайшее время

Об этом сообщает РИА «Новости».

До путинского самопереназначения две недели, но предвыборной программы «кандидата» еще в природе не существует. Мало того – нет даже «предвыборных тезисов», то есть, краткого изложения для дебилов, неспособных понять что-либо сложнее трех слов вместе. Ситуация анекдотическая, если бы не была на полном серьезе. Брезгливое презрение Путина к избирателю настолько велико, что он не в состоянии внятно сообщить ему, а что, собственно, он намерен делать все эти шесть лет помимо сидения в кресле. По всей видимости, это загадка и для самого Путина.

Есть, правда, письмо, зачитанное позавчера, но это письмо было не к народу, а к внешним путинским врагам, покусившимся на святое – награбленное у страны и народа. Не избирателю же Путин позавчера грозил испепелением.

Вместо программы или хотя бы ее тезисов – митинг в Лужниках, где можно бодро выкрикнуть согнанной массовке что-то в микрофон, а там – сами что-нибудь придумаете, не маленькие.

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