Такое мнение на своей странице в Facebook выразила народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Татьяна Плачкова.

Такое мнение на своей странице в Facebook выразила народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Татьяна Плачкова.

По ее словам, государственная помощь при рождении ребенка должна составлять не менее 100 тыс. гривен при рождении первого ребенка, 200 тыс. – при рождении второго и не менее 400 тыс. на третьего и каждого последующего ребенка. Именно такие показатели изложены в предложениях ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ в проект госбюджета-2020 года.

«Сегодняшний размер помощи при рождении ребенка (чуть более 41 тыс. грн. –

Татьяна Плачкова также подчеркнула, что народные депутаты от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ определили реальные источники увеличения в государственном бюджете на 2020 год расходов на большинство социальных выплат — для детей, семей, инвалидов, сирот, ветеранов войны, социальных и академических стипендий, а также возможности для направления большей части бюджетных средств на здравоохранение, экстренную медицинскую помощь, выплату льгот и жилищных субсидий. Кроме того, предложены механизмы для финансовой поддержки предприятий авиа-, судостроительной, ракетно-космической отраслей, военно-промышленного комплекса и на государственную поддержку местных громад.

«Всё это вероятно, если убрать неэффективные расходы и рассчитывать макропрогноз не на скромных ожиданиях 3% роста ВВП, а

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