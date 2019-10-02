Президент США Дональд Трамп назвал переворотом процедуру импичмента, инициированную демократами в конгрессе. Об этом он написал в своем Twitter.

«С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что происходящее — это не импичмент, а государственный переворот», — заявил он.

Трамп отметил, что целью переворота является попытка отобрать у американцев власть народа, их голоса, свободы, право на оружие, религию, армию, стену на границе и «Богом данные права гражданина США».

25 сентября палата представителей начала процедуру импичмента Трампа. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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