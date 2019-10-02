Президента Украины призвали «срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске».

Партия «Батькивщина» расценивает «формулу Штайнмайера» как угрозу национальной безопасности, территориальной целостности и государственному суверенитету Украины.

«Партия «Батькивщина» считает «формулу Штайнмайера» недопустимой для Украины, а ее подписание в Минске – прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны», – написала руководитель партии Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.

В партии призвали президента Украины Владимира Зеленского «срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие».

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