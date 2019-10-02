1 октября украинская делегация Трехсторонней контактной группы (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера» в Минске.

В Министерстве иностранных дел России положительно оценили согласование так называемой «формулы Штайнмайера» на переговорах в Минске.

Об этом заявила спикер российского МИДа Мария Захарова.

«Позитивно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом. Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договорённостей», – написала она.

Напомним, 1 октября украинская делегация Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала «формулу Штайнмайера» в Минске.

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