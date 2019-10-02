Президент Украины Владимир Зеленский объяснил положения «формулы Штайнмайера». Об этом он сообщил на брифинге.

«Я хочу отдельно поговорить о самой большой страшилке последних недель под названием «формула Штайнмайера». Что означает эта формула? Это одно-два предложения вот и все. Это временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Известен также в обществе, как закон об особом статусе Донбасса. Начинает действовать на постоянной основе при условии, что там состоятся местные выборы, проведенные согласно конституции и законодательству Украины. А также после публикаций отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и народным стандартам демократических выборов», – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что для того, чтобы выборы соответствовали законодательству Украины, на Донбассе «не может быть пулеметов, граница должна быть наша».

Президент пообещал, что Украина никогда не согласится проводить выборы, если на Донбассе будут находиться «любые войска».

«Это значит, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет и быть не может. Закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и публичным обсуждением с обществом. И в этом новом законе не будет перейден ни одной красной линии следовательно нет и не будет никакой капитуляции», – подчеркнул президент.

При этом он отметил, что украинская сторона ответила на письмо представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика о том, что согласовала текст «формулы Штайнмайера». «Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в закон про особенный статус, которого еще нет», – сказал Зеленский.

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