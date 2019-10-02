Сепаратисты требуют от Зеленского «не диктовать условия» по выборам и согласовать с ними закон о статусе Донбасса.

В самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» сделали совместное заявление по поводу подписания формулы Штайнмайера, которое состоялось накануне в Минске.

«Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, формулу Штайнмайера, гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом, она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша «народная милиция» и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», – говорится в заявлении.

Подчеркивается, что «республики» будут «продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению».

Сепаратисты также призвали президента Владимира Зеленского «не диктовать условия». Когда он говорит, что выборы на Донбассе пройдут только тогда, когда Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», – заявляют в «ЛДНР».

Сепаратисты также требуют согласовать с ними новый закон об особом статусе Донбасса, анонсированный Зеленским.

«Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с «ДНР» и «ЛНР», пусть вступает в прямой разговор с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления», – говорится в заявлении.

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