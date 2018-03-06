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|Ким Чен Ын решил объединиться с Южной Кореей
|06.03.2018 06:44
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с делегацией спецпосланников президента Южной Кореи заявил, что намерен начать «новую историю объединения родины»
Об этом сообщает РИА Новости.
«Высший руководитель также провел глубокий обмен мнениями о вопросах смягчения острой военной напряженности на Корейском полуострове и активизации многостороннего диалога и контакта», – говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.
Ким Чен Ыну было передано письмо от южнокорейского президента, он выслушал спецпосланника по поводу «замысла президента Мун Чжэ Ина о проведении встречи на высшем уровне, обменялся мнениями и принял удовлетворительное соглашение».