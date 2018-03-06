Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с делегацией спецпосланников президента Южной Кореи заявил, что намерен начать «новую историю объединения родины»

Об этом сообщает РИА Новости.

«Высший руководитель также провел глубокий обмен мнениями о вопросах смягчения острой военной напряженности на Корейском полуострове и активизации многостороннего диалога и контакта», – говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

Ким Чен Ыну было передано письмо от южнокорейского президента, он выслушал спецпосланника по поводу «замысла президента Мун Чжэ Ина о проведении встречи на высшем уровне, обменялся мнениями и принял удовлетворительное соглашение».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира