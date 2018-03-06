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|На пост главы Каталонии выдвинули арестованного сепаратиста
|06.03.2018 09:04
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В Испании спикер парламента Каталонии Роже Торрент официально предложил в качестве кандидата на пост главы администрации региона Жорди Санчеса.Жорди Санчес
Отмечается, что Санчес уже четыре месяца находится в испанской тюрьме по обвинению в сепаратизме.
Власти Испании не поддерживают кандидатуру Санчеса.
Конституционный суд страны постановил, что кандидат на пост главы Каталонии должен лично появляться в региональном парламенте в Барселоне.
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