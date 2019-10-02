На встрече с главами парламентских фракций в среду, 2 октября, президент Владимир Зеленский пояснил ситуацию с согласованием Украиной формулы Штайнмайера.

Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, пишет Интерфакс-Украина.

«Если народ Украины делегирует власть, он должен ей хотя в какой-то период времени доверять. Сейчас мы все доверяем президенту в этом вопросе. Мы сделали в закрытом формате встречу со всеми главами фракций. Они все услышали напрямую то, что мы сейчас, к сожалению, не можем сказать обществу. И все нормально. «Зрады» нет даже на один процент», – сказал он.

В свою очередь нардеп от Слуги народа, глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко подчеркнул, что для проведения переговоров в нормандском формате Украина имеет свои условия, между которых – продолжение процесса освобождения заложников, разведение сил на линии столкновения.

«Да, мы должны получить контроль над территориями, на которых будут происходить выборы в органы местной власти. Все эти красные линии четко очерчены президентом Украины Владимиром Зеленским и публично, и, позволю себе такую вольготность сказать, – сегодня на встрече и с руководителями фракций депутатских в Верховной Раде, и с фракцией Слуга народа», – сообщил Яременко.

Он также пояснил необходимость принятия нового закона об особенностях местного самоуправления на Донбассе, который, в частности, не будет предусматривать безусловной амнистии участников незаконных вооруженных формирований.

В то же время, собеседники УП в Раде сообщили, что Зеленский отказался объяснить свою позицию по формуле Штайнмайера с трибуны Рады.

Как сообщается, на встрече с главами фракций Зеленский был очень нервный, но убеждал, «что все будет хорошо, он все разрулит и парламент может расслабиться».

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