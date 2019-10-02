В Кремле считают позитивным фактом подписание Украиной так называемой формулы Штайнмайера.

Об этом в среду, 2 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Подписание состоялось только вчера, следовательно сейчас, конечно, все заинтересованные стороны и представители будут работать над перспективами проведения такого саммита. Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит», – сказал Песков.

В связи с этим он надеется на дальнейшее движение по пути реализации Минска-2.

Также появилась реакция Евросоюза на подписание документа. Результаты заседания контактной группы в Минске прокомментировала Интерфаксу-Украина пресс-секретарь высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

«Итоги вчерашней дискуссии Трехсторонней контактной группы в Минске, в том числе, в отношении так называемой формулы Штайнмайера, – это шаг, который, как можно надеяться, может привести к дальнейшим усилиям по полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами», – заявила она.

Косьянчич также отметила, что это, «со своей стороны, является ключом к достижению прочного мирного решения конфликта на востоке Украины».

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