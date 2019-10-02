Сопредседатель фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко заявила, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с руководителями фракций Верховной Рады была важной, но не сняла все вопросы по формуле Штайнмайера

По словам Геращенко, встреча глав фракций с президентом длилась около 40 минут и носила закрытый характер.

«Состоялась встреча президента Зеленского с руководителями парламентских фракций, на которой я представила позицию „Европейской солидарности“ о подписании так называемой формулы Штайнмайера… непременно, это важный разговор, но недостаточный для снятия всех вопросов», — написала Геращенко в Facebook.

По ее мнению, Зеленский искренне стремится к миру, но так же «искренне и несколько наивно верит, что ему удастся переиграть Путина».

«Мы же видим в этих кремлевских формулах ловушки для Украины. Мы откровенно говорили об этом на встрече», — сообщила она.

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