Депутаты области видят опасность капитуляции из-за принятия формулы, а также считают отвод украинских войск недопустимым.

На внеочередном заседании Львовский облсовет принял заявления о недопущении капитуляции, опасность которой депутаты видят в осуществлении формулы Штайнмайера, и о недопустимости отвода украинских войск с линии разграничения на Донбассе.

Решение было принято единогласно 66 голосами.

«Все без исключения депутаты, присутствующие в зале, высказались против капитуляции», – подытожил результаты голосования председатель Львовского облсовета Александр Ганущин.

Поддержанный депутатами текст заявления о недопустимости капитуляции Ганущин опубликовал в Facebook.

Текст заявления о недопустимости отвода сил и средств ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины воинских правоохранительных органов специального назначения Министерства внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, разведывательных органов Украины, от границ временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях размещен на сайте областного совета.

В ней отмечено, что факт окончательного вывода и полного отсутствия всех вооруженных формирований Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях в порядке, определенном законом «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», устанавливается Министром обороны Украина и Министром внутренних дел Украины путем совместного представления Президенту Украины, исключительно на этом основании принимает соответствующее решение.

Только в таком порядке может стартовать завершение мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, определено отдельными решениями Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Вмешательство же любых лиц, независимо от должности, в том числе участников трехсторонних контактных групп, Министра иностранных дел Украины, руководителей Офиса Президента Украины, в управление мероприятиями по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях не допускается, отметили депутаты.

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