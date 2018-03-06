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|Собчак просит Украину разрешить ей съездить в Крым
|06.03.2018 19:12
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Кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в оккупированный Крым.
Кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в оккупированный Крым.
Об этом она заявила в прямом эфире 6 марта радиостанции «Эхо Москвы».
«Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу согласие на этот въезд, я поеду туда», – сказала она.
На уточняющий вопрос ведущего, едет ли Собчак к российским избирателям в Крым, Собчак ответила: «Я еду к людям, которые там живут. Там они очень разные. Я еду, в том числе, чтобы говорить с крымскими татарами. Там разные живут люди, следовательно мне будет, с кем там поговорить».
Ранее Собчак заявляла, что намерена посещать Крым с разрешения украинских властей.
Верховная Рада призвала не признавать результаты президентских выборов в России.