Говорить о снятии санкций с России на фоне подписания «формулы Штайнмайера» рано. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила журналистам в Берлине.

По ее словам, прогресс по разрешению конфликта достигнут, однако впереди будет еще много шагов.

«Это то, что можно сейчас сказать, а не то, что мы уже можем снимать санкции», — добавила она.

В то же время Меркель отметила, что подписание документа создало предпосылки для проведения саммита в «нормандском формате» на уровне глав государств и правительств. Канцлер указала, что стороны хотят назначить дату и провести встречу в Париже.

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