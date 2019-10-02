Они призвали к новым санкциям в отношении России из-за преследования оппозиционеров и нарушения прав человека.

В США группа сенаторов под руководством республиканца Марко Рубио и демократа Бена Кардина призвала к новым санкциям в отношении России из-за преследования оппозиционеров и нарушения прав человека.

Соответствующее обращение отправлено на имя госсекретаря США Майка Помпео и главы Минфина Стивена Мнучина. Ограничения предлагается ввести в рамках «акта Магнитского».

Авторы обращения отмечают, что в число российских политических заключённых, в частности, входят участники мирных протестов, гражданские активисты, крымские татары, сторонники нежелательных организаций. Сенаторы упоминают в своем заявлении Алексея Пичугина, осуждённого на 16 лет по делу ЮКОСа, и Константина Котова. Суд приговорил его к четырём годам колонии за неоднократное нарушение проведения публичных мероприятий. Котов участвовал в нескольких пикетах в поддержку политзаключённых.

Сенаторы напоминают, что ряд российских чиновников уже находится под ограничениями США. Однако генпрокурор Юрий Чайка, министр юстиции Александр Коновалов и руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко в санкционные списки пока не попали.

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