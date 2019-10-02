В программе деятельности правительства нет отдельного блока по реинтеграции Донбасса, но в каждой сфере он предусмотрен, отметил премьер.

Вопрос реинтеграции неподконтрольной части Донбасса предусмотрен в разработанной Кабинетом министров программе деятельности. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства в среду, 2 октября.

«Что касается того, закладываем ли мы реинтеграцию Донбасса (в программу деятельности правительства – ред.) – конечно», – сказал он.

Гончарук уточнил, что в программе деятельности правительства нет отдельного блока по реинтеграции Донбасса, но в каждой сфере он предусмотрен.

«К примеру, если мы говорим, что люди должны болеть меньше, то они должны болеть меньше и на территории Донбасса, так как Донбасс – это территория Украины. Конечно, в поиске ответов на эти вызовы мы будем учитывать специфику каждой территории», – добавил он.

Гончарук напомнил, что вопрос возвращения территорий Донбасса не является исключительной компетенцией Кабинета министров, а сама «модель реинтеграции заслуживает отдельного документа».

«Есть еще Совет национальной безопасности и обороны Украины, офис президента и парламент, и к компетенции этих органов принадлежат определенные сегменты и в целом модель этой реинтеграции», – резюмировал он.

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