Внутренние колебания в Украине могут угрожать беспорядками и досрочными выборами, считает директор Национальной разведки США Дэниел Коутс.

Об этом говорится в письменных показаниях Коутса конгрессу США на заседании сенатского комитета Вооруженных сил по вопросу о мировых угрозах, передает

«В Украине, как и ранее, сохраняется риск внутренних волнений, которые Россия может использовать, чтобы подорвать прозападную ориентацию Киева. Эти факторы угрожают восстановлению экономики Украины и потенциально ведут к изменениям в ее внешней политике, которые могут и дальше раздувать напряженность между Россией и Западом», – отметил Коутс.

По его мнению, досрочные выборы может спровоцировать снижение уровня жизни населения и недовольство темпом реформ.

«Популярные разочарования темпами реформ, депрессивные стандарты жизни, ухудшение коррупции и политическая поляризация, накануне запланированных президентских и законодательных выборов в 2019 году, могут подтолкнуть к внеочередным выборам», – говорится в комментарии.

По словам Коутса, лидеры оппозиции, вероятно, будут пытаться воспользоваться народным недовольством, чтобы ослабить Президента Украины Петра Порошенко и правящую коалицию перед выборами 2019 года.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не планирует распускать парламент и назначать досрочные выборы.

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