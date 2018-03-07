Политические Сводки
- Разведка США доложила о бесполезности санкций против России
- Собчак и Жириновский опять поругались на дебатах
- Глава МИД Эстонии призвал США и ЕС быть готовыми к предотвращению исходящей от России угрозы
- Во Львове патрульные задержали злоумышленника, подозреваемого в разбойном нападении
- Советник Трампа по экономике покидает свой пост из-за разногласий по пошлинам
|Собчак и Жириновский опять поругались на дебатах
|07.03.2018 09:06
|
Кандидаты в президенты Ксения Собчак и Владимир Жириновский опять обменялись нелицеприятными выпадами в адрес друг друга.
Перепалка произошла в ходе предвыборных дебатов на канале «Россия-1».
Выступая в порядке своей очереди, Собчак заявила, что «кандидаты вынуждены приходить сюда, выглядеть плохо, потому что всегда есть шут, простите, Жириновский, который нападает на людей, оскорбляет меня матерными словами, а потом делает ситуацию такой, будто я совершенно случайно обливаю его водой». Данное высказывание вызвало логичное возмущение у лидера ЛДПР, который начал перебивать выступающую.
После того, как Собчак закончила речь, Жириновский заявил, что та «никогда ничем не управляла, никогда нигде не работала. Бомж с улицы. При Брежневе вас бы уже загнали в психушку. Детей допустили до выборов…».