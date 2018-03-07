Политические Сводки
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|Разведка США доложила о бесполезности санкций против России
|07.03.2018 09:13
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Об этом говорится в докладе директора Национальной разведки США Дэниэла Коутса, представленном в Комитете Сената США по вооруженным силам.Дэниэл Коутс
При этом аналитики утверждают, что Кремль продолжит попытки подорвать единство стран Запада касательно политики санкций и позиции по Украине.
Помимо этого, в докладе отмечается, что Москва стремится ослабить партнерские отношения США с европейскими союзниками, подрывает западные санкции, поощряет антиамериканские политические взгляды и хочет снизить доверие к демократическим процессам, нивелируя усилия Вашингтона в этой сфере. Для этого Россия может прибегнуть к «операциям влияния», поскольку такой способ реагировать на сложившееся положение является недорогим, относительно низкорисковым и недоказуемым способами отвечать на угрозы, формировать иностранные представления и влиять на население