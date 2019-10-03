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Путин поставил задания перед Зеленским
03.10.2019 04:42

Президент России Владимир Путин считает, что украинский коллега Владимир Зеленский в первую очередь должен решить, каким образом развивать отношения с Донбассом.

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Об этом Путин заявил в рамках сессии Российской энергетической недели в среду, 2 октября.

Путин отметил, что Украина утратила статус промышленно развитого государства после развала Советского союза.

«Что касается господина Зеленского.. да, перед ним большие вызовы: страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Уровень ВВП не просто упал, а рухнул. В связи с утратой российкого рынка. Некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать. Украина когда находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства… Это тяжелое наследие, и, конечно, Зеленскому предстоит многое решить, но прежде только, конечно, нужно решить вопросом с тем, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом», – сказал российский президент.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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