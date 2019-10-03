Активисты, протестующие против подписания Украиной формулы Штайнмайера в рамках Минских соглашений, объявили о создании Движения сопротивления капитуляции и созывают вече на Майдане Независимости в Киеве в воскресенье, 6 октября, в 12:00.

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«2 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский объявил, что представитель нашего государства в Минской контактной группе согласился с проведением местных выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также дал согласие на внедрение «формулы», которая, в частности, предусматривать особый статус этих территорий в составе Украины», – говорится в заявлении.

Как заявили активисты, сопротивление капитуляционным действиям власти требует объединения и мобилизации усилий только общества. Для этого необходимо объединяться в широкое движение против капитуляции Украины, которое объединило бы всех неравнодушных людей.

«С этой целью мы инициируем начала сети «Движения сопротивления капитуляции». Об принципах сети будет объявлено позже. Призываем все государственные силы – в Верховной Раде и вне парламента – консолидировать свои усилия и избегать противостояния», – говорится в заявлении.

Как отметили активисты, достижение мира не может произойти на основании «формул» и «договоренностей», противоречащих Конституции, принципам международного права и национальным интересам Украины.

«Нам непонятно, как можно достичь мира с Россией, которая в этом мира не хочет. Вместо этого она пытается силой навязать нам условия, целью которых является разрушение украинской государственности», – заявили активисты.

Они также объявили проведения вече «Остановим капитуляцию!» на Майдане Незалежности в Киеве 6 октября в 12:00.

Среди подписантов заявления: политзаключенный Кремля Владимир Балух, почетный президент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Вячеслав Брюховецкий, экс-министр образования Сергей Квит, прежний руководитель Правого сектора Дмитрий Ярош, политик Роман Бессмертный, екснардепы Андрей Тетерев и Сергей Высоцкий, председатель провода ОО «Свободные Люди» Андрей Левус, представитель международной волонтерской сообщества «ИнформНапалм» Михаил Макарук, диссидент, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс и многие другие.

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