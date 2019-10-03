Министерство иностранных дел Франции сегодня заявило, что был достигнут значительный прогресс в переговорах, чтобы вскоре в Париже состоялся саммит «нормандской четверки».

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«Был достигнут значительный прогресс в переговорах, направленных на прекращение затянувшегося кризиса в Украине, есть все условия для того, чтобы вскоре в Париже состоялась встреча лидеров привлеченных стран», – говорится в сообщении.

Напомним, что 1 октября в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе были устранены последние препятствия к проведению саммита нормандской четверки, дата которого станет известна в ближайшее время.

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