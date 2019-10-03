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Американский посол рассказал, почему сорвался визит Путина в США
03.10.2019 07:11

Об этом в интервью «Ъ» рассказал американский посол Джон Хантсман, который завершает свою работу в России.

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Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин планировали обменяться визитами в 2019 году, но из-за захвата украинских моряков в Керченском проливе планы отменили.

Об этом в интервью «Ъ» рассказал американский посол Джон Хантсман, который завершает свою работу в России.

Он подтвердил, что Владимир Путин мог посетить Вашингтон в первой половине 2019 года, а затем во второй половине года Дональд Трамп мог прибыть в РФ с ответным визитом.

По его словам, преступный захват Россией украинских военнопленных моряков внес изменения в «большие планы».

«Я не буду вдаваться в детали, но у нас были большие планы», — сказал Хантсман.

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