Норвежские журналисты обнаружили присутствие российского спецназа на архипелаге Шпицберген, который принадлежит Норвегии и является демилитаризованной зоной.

Посольство РФ в Норвегии назвало эту информацию фейком, а российская Новая газета нашла доказательства присутствия вооруженных россиян на Шпицбергене в аккаунтах Instagram чеченцев, связанных с Российским университетом спецназа, который патронирует лично глава Чечни Рамзан Кадыров.

Норвежское интернет-издание AldriMer, которое специализируется на военной тематике, 27 сентября сообщило о том, что на норвежском архипелаге Шпицберген были обнаружены российские спецподразделения. Издание ссылается на четыре источника из трех стран.

Норвежские журналисты также сообщили, что российские военные, переодетые гражданскими, высаживались на материковую часть Норвегии с целью разведки.

По данным издания, эту информацию подтверждает не только национальная контрразведка Норвегии, но и разведка США.

Журналисты опубликовали описание фотографий, сделанных американскими самолетами-разведчиками, при этом сами фотографии опубликованы не были. Согласно описанию, на снимках запечатлены российские военные на побережье Шпицбергена.

AndriMer также ссылается на высокопоставленный источник в разведке одного из государств — союзников Норвегии. Этот источник утверждает, что к операции россиян на территории Норвегии были привлечены наемные военизированные формирования, которые «хорошо известны НАТО из-за событий в Крыму». Вероятно, речь идет о российской нелегальной ЧВК Вагнер.

Хотя Шпицберген, согласно действующему международному договору, может использоваться Россией для экономической деятельности, архипелаг принадлежит Норвегии. Кроме того, он является демилитаризованной зоной, ни одна страна не может использовать ни его территорию, ни прибрежные воды в военных целях.

Норвежские власти пока официально не комментировали ситуацию, но журналисты утверждают, что они были проинформированы о российском десанте на Шпицбергене.

По данным норвежского издания, спецоперация российского десанта была связана с учениями Северного флота в Арктике в августе-сентябре 2019 года. Оно также пишет, что военные прибыли на Шпицберген на субмарине П-650 Лилипут, предназначенной для тайной переброски живой силы в тыл противника, следовательно российские силовики остались незамеченными.

Посольство России в Норвегии отреагировало на публикацию статьи AldriMer в день ее появления.

«Изложенная в статье Aldrimer. no 27 сентября 2019 года информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком. Не можем характеризовать ее иначе, как грубую провокацию», — говорится в заявлении посольства.

Российское дипломатическое ведомство также назвало публикацию частью «ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России». Кроме того, пытаясь обвинить журналистов в публикации неправдивой информации, оно упомянуло о журналистской этике и представлении в октябре оборонного бюджета Норвегии и рекомендаций к долгосрочному плану развития Вооруженных Сил.

Тем временем российская Новая газета опубликовала несколько скриншотов постов в Instagram сотрудников чеченского спецназа.

«Из датировки, геолокации и комментариев следует, что Летучий отряд Кадырова, как называют себя бойцы этого формирования, работает в Арктике, в том числе в норвежской ее части с 2016 года», — делают вывод журналисты.

В частности они упоминают о публикации пользователя Instagram под ником bes 600 от 2 марта 2018 года. На фото из этого поста изображена группа мужчин в военной форме на фоне грозненского аэропорта.

«Лихой 16 год. На Арктику вылетали», — говорится в комментарии к фото. Кроме того, в ответ на вопрос об отсутствующем на фото товарище, bes 600 написал: «Они в Норвегию ездили тогда. По работе ездили».

На еще одном фото этот же пользователь рядом с мужчиной старше его в гражданской одежде на фоне атомохода Советский Союз. Комментарий к фото состоит из одного слова: «Джихад».

Кроме того, журналисты нашли в Instagram совместные фото и видео bes 600 с пользователем akhaev 07 95. 9 февраля 2018 года akhaev 07 95 опубликовал селфи на фоне заснеженного аэропорта. За его спиной — авиазаправщик с надписью «Svalbard lufthavn» — «аэропорт Шпицбергена». Геотег на этом фото соответствующий — Spitsbergen. Мужчина сфотографирован в униформе с нашивкой парашютного центра DZ Grozny и другой — с написанным по-русски словом «Лютый», которое, вероятно, является его позывным.

На странице akhaev 07 95 в Instagram много фотографий с хештегом @ruspetsnaz — Российского университета спецназа, единственного в России частного учебного заведения, которое готовит профессиональных силовиков. Этот университет находится в Гудермесе, а патронирует его лично глава Чечни Рамзан Кадыров. Университет готовит снайперов, штурмовиков-альпинистов, десантников, там учат стрелять из разных видов оружия, вести бои в населенном пункте и горно-лесистой местности.

Об арктических учениях Летучего отряда отдельно сообщается на сайте университета. Об учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа упоминал и Кадыров. Однако о том, что бойцы спецназа были на территории Норвегии, официально не сообщалось.

Бойцы Росгвардии, в которую входят бойцы спецназа из Чечни, не могут посещать страны НАТО в туристических целях. Туристы также не смогли бы провезти оружие на демилитаризованный Шпицберген.

Новая газета опубликовала еще одно фото из Instagram пользователя akhaev 07 95, датированное 20 января. На этом фото изображен мужчина с автоматическим оружием в руках. За спиной бойца флаг того же парашютного центра DZ Grozny.

Геотег на этом фото — Longyerbyen — город Лонгьир, столица норвежской части Шпицбергена (кроме Лонгьира на Шпицбергене есть также два российских шахтерских поселка — Баренцбург и Пирамиден — ред.).

Новая газета отмечает, что в чеченском сегменте Сети можно найти и другие снимки с норвежской геолокацией, а бойцы чеченского спецназа на Шпицбергене «бывали явно часто, с оружием в руках — и не скрывают этого».

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